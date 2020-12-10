Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 22 yaşındaki genç kızı 10 yerinden bıçaklayarak hastanelik eden erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Olay gece yarısı ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Çağla Ç. (22) eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. ile buluştuktan bir süre sonra aralarında tartışma yaşanmaya başladı. Tartışma sırasında Ufuk Ö., eski kız arkadaşını bir çok defa bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde kalan genç kız kendini sokağa atarak çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinleri genç kızı durdurdukları ticari taksi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kızın hastanedeki tedavisi ise devam ederken durumu ciddiyetini koruyor. Eski sevgilisini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Ufuk Ö. ise Kandilli Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlı sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.