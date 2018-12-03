Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Eski TBMM Başkanı ve Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski TBMM Başkanı ve Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın Ankara'da tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren 93 yaşındaki annesi Saadet Toptan için cenaze töreni düzenlendi. Hz. Ali Camii'nde düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve Toptan Ailesi'nin sevenleri ile yakınları katıldı.

Öğlen namazını müteakib İl Müftüsü Rüstem Can tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Yapılan duaların ardından anne Sadet Toptan'ın cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlığı'na götürüldü. Köksal Toptan, tabutu cenaze aracına getirildiği sırada annesinin tabutuna son kez baktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Toptan'ı yalnız bırakmadı. Cenaze aracı Asri Mezarlığa hareket etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Köksal Toptan ile vedalaştıktan sonra helikopterle Zonguldak'tan ayrıldı.