Eskrim turnuvasında Ereğlili sporcular, madalya ile dönüyor

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen turnuvada Kdz. Ereğli Eskrim Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Elçin Aslan ve Alya Nehir Özoğul kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 16-21 Kasım tarihlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen U10-U12-U14 Flore ve Kılıç Açık Turnuvası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Kdz. Ereğli Eskrim Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Elçin Aslan, U14 Eskrim Kılıç kategorisinde 6. sırayı alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Elçin Aslan madalyasını MHK Üyesi Uluslararası Eskrim Hakemi Osman Tansu Tanaçan'ın elinden aldı.

Alya, U12'de Türkiye Şampiyonu oldu

Öte yandan turnuva kapsamında 18 Kasım Perşembe günü gerçekleşen müsabakalarda U12 kız kılıç kategorisinde Alya Nehir Özoğul birincilik elde ederek Türkiye Şampiyonu olurken, Ayşenaz Dal da 7'nci oldu.