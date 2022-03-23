Esnaf kefalet başkanı silahlı saldırı anını anlattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman dün uğradığı silahlı saldırı olayının detaylarını anlattı. Başkan Azman olayın planlı olduğuna inandığını ifade etti.

Kdz. Ereğli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) 32. Bölge Başkanı Mehmet Azman'ı dün saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi'ndeki kooperatif binasındaki makamında silahla ateş ederek ayağından yaralayan Erdem B. (42) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere Kdz. Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Silahlı saldırıda ayağından yaralanan ve Kdz. Ereğli Özel bir hastanenin Ortopedi Servisi'nde tedavisi devam eden TESKOMB 32. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman olayın ayrıntılarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Saldırının planlı olduğunu düşündüğünü belirten Azman “Arkadaş geldi ‘Özel bir görüşme yapabilir miyiz?' dedi. ‘Buyur' dedim bende çay söyledim. Tam çay söylediğim esnada telefonum çaldı. Telefona bakarken o yandan ateş etti. Yani mermiyi ağzına falan vermedi, direk hazırlamış her şeyi. Tasarlamış, organize bir şey. Yani bu tetikçi bence. Bunun arkasındakini daha sonra bulacağız, açıklayacağız. Gerekli açıklamaları daha sonra yapacağız” dedi. Başkan Azman sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederken Cuma günü bir operasyon geçireceğini söyledi.