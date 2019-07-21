Esnaf odası Almanya'da ki gurbetçilere plaket verdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 3. Batı Karadeniz Yapı ve Dekorasyon fuarında Çaycuma Esnaf ve Sanatlar Odası Almanya'da yaşayan ve odaya yurt dışı çalışmalarında destek olan esnaf, iş adamı ve çeşitli derneklere plaket verildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, fuara davet ettiği gurbetçiler Selim Akman, Hayriye Kökçam, Satılmış Bayram, Yalçın Doğan, Şahin Tabakoğlu ve Almanya Çaycumalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam ve TSO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Saraç eşliğinde plaket takdim etti.

Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir yaklaşık 5 yıldır Almanya ile istişarelerde bulunduklarını belirtti. Kandemir, “Almanya'da işçi çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve kendini yetiştirmiş, orada ticaret yaparak mücadele eden iş adamlarımız var. Onlara ulaştık ve tanıştık. Oda olarak yabancı projelerimizde bizde rehberlik ettiler. Bazıları Devrekli İşadamları Derneği'ni bazıları ise Almanya Çaycumalılar Derneğini kurdular. Hepsini yöremizde fuara davet ettik. Bizleri kırmayıp katıldılar. Ancak Faurı gezdiklerinde Avrupa'ya pazarladıkları ürünlerin stantlarını göremediklerini söylediler. Bu arkadaşlarımıza odamıza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum”dedi. Plaket dağıtımının ardından misafir gelen gurbetçiler teşekkürlerini sundu.