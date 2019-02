Esnafın kura'sız yer iddiasına başkandan yanıt

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde esnafların kendilerine kura'sız pazarın sonunda yer verildiğini iddiasına Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş yanıt verdi. Güneş, "Seçimden sonra giysi pazarının sonuyla ilgili planlarımız var oranın diğer kalan kısmını kapatıp oraya yol açacağız. Onlar da o zaman en hareketli kısımda olmuş olacak" dedi.

Saltukova Beldesi'nde pazar yeri düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeye göre meyve ve sebze, gıdanın olduğu kapalı pazar yerine kıyafet ve köylü pazarı da eklendi. Pazarda kıyafet sattıklarını ifade eden bazı esnaflar ise pazarın en sonuna yer verilmesi nedeniyle zarara uğradıklarını iddia ettiler. 12 senedir pazarcılık yaptığını ifade eden Hakan Kalkan, "Babam 35 senedir pazarcılık yapıyor. Ben de 12 senedir pazarcılık yapıyorum. Buraya taşınınca satışlarımız yaklaşık yüzde 80 gibi düştü. Eskiden çok güzel ciro yapıyorduk ama şu an maalesef o ciroları göremiyoruz. Eski pazar yerinden bizi buraya taşıyacakları zaman kura çekmeden dükkanlara öncülük tanıdılar ve bizi sona attılar. Biz birkaç esnaf toplanıp belediye başkanı ile görüşmek istedik" dedi.

25 senedir pazarcılık yaptığını belirten Serkan Çoban, " Hepimiz aynı vergi dairesine aynı odaya kayıtlıyız. Kapalı pazar yeri dağılımı yapılırken adaletli bir düzen olmadı. Son kalan 6, 7 tane yerde burada en sonda kaldık. Gördüğünüz gibi pazarın sonunda da kimse yok. Çok uzun bir pazar olduğu için insanlar sonuna kadar gelmiyorlar. İşlerimiz cadde içine göre yarı yarıya düştü. Hakkaniyetli yer dağıtımı yapılmadı, ihtiyaca göre de yer yapılmadı. Sadece dükkanları var diye dükkan sahiplerine öncelikli yer verdiler. Burası pazar yeri öncelik pazarcının olması lazım" diye iddialarını sıraladı.

"Herkesin nasibi ayağına gelir"

Bu iddialara karşı Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş de "Herkese her yere oturtamam. Yoksa kaos ortamı oluştur. Bütün yaptığımız iyilikler boşa gidiyor. Yapılanlar hasır altı olmuş olur. Yapabilecek bir şeyim yok boydan boya bir pazar almak isteyen oraya da gider alır. Sonuçta herkesin alacağı belli bir yer vardır. Bugün her tarafı dolaştık pazarda zabıta ekiplerinden herkesin belirli bir müşterisi var zaten. Seçimden sonra giysi pazarının sonuyla ilgili planlarımız var oranın diğer kalan kısmını kapatıp oraya yol açacağız. Onlar da o zaman en hareketli kısımda olmuş olacak. Herkes her ihtiyacını dağda da olsa bağda da olsa gider bulur. Herkesin nasibi ayağına gelir. Seçim öncesi bu yapılanlar bana etik gelmiyor. Art niyetli olanlar var bence" dedi.