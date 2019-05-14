Esnaflar iftar yemeği verdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Esengil caddesindeki esnaflar her yıl geleneksel olarak verdikleri iftar yemeğini dün akşam gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen birlik, beraberlik ve kaynaşma iftarına, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çay Mahallesi Muhtarı Gökhan Nalcıol ve caddenin esnafı katıldı.

Organizasyonu gerçekleştiren esnaflardan Gökhan Nalcıol ve Tugay Keçeci; “Bir kaç yıldır bu etkinliği geleneksel olarak yapıyoruz. Sokak esnafımızın desteğiyle bu etkinliği yaptık. Yardımı ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, iftarı düzenleyen ve katkı veren tüm çarşı esnafına teşekkür ederek, tebrik etti.