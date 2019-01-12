Esnaflardan başkana teşekkür plaketi

Hükumet Caddesi esnafı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e teşekkür plaket verdi.

Alaplı'da Hükumet Caddesi esnafları tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan Belediye Başkanı Nuri Tekin'e Hükumet caddesine yaptığı hizmetlerden dolayı esnaflar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Tekin, Hükumet caddesini altyapısı ve üst yapısıyla yeniden imar ederek vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın hizmetine sunduklarını söyledi. Esnaflara sıcak ortamda güzel bir kahvaltıda bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

“Öncelikle Hükumet Caddesi esnaflarımıza bizi kahvaltılarına davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Burada birlik beraberlik içinde çok güzel bir ortam var. Esnaflarımız bizim olmazsa olmazımıdır. Hükumet caddesini yeniden imar ederek İlçemize ve esnafımıza yakışır bir hale getirdik. Caddemiz ışıl ışıl oldu. Bundan 4-5 sene önce baktığımızda insanlarımız Ereğli İlçesine alışverişe gidiyordu. Biz bunu kestik. Caddemizi yeniden düzenleyerek bayramlarda alışverişi serbest bırakarak insanlarımızı daha rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını sağladık. Biz esnaflarımız ve vatandaşlarımız için ne yapabiliyorsak bizim için en büyük gururdur. Bizim Alaplı'ya sevdamız var. Biz bu sevda ve aşk ile ilçemizin her yerine hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah 31 Mart'ta halkımız bize tekrar destek verirse daha güzel hizmetleri onlara sunacağız. Ben esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Halkımız ve esnafımız her şeyin en güzeline en iyi hizmete laik olduğunu düşünüyorum."

Hükumet Caddesi esnaflarından Zeki Çetin ise, Hükumet caddesine verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ettiklerine belirterek, “ Hükumet caddesi sil baştan yapılarak ışıl ışıl çok güzel bir cadde oldu. Ben esnaflarımızın adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu plaketi Belediye Başkanımıza takdim etmek bizler için bir onurdur.”dedi.