Esnaftan işyerlerine sele karşı silikonlu önlem

Zonguldak'in Gökçebey ilçesinde yollar ve derelerin taşmasıyla yaşanan doğal afet karşısında bazı esnaflar, işyerlerinin kapılarına silikon çekerek önlem almaya çalıştı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Köylerdeki ve merkezi konumdaki ev ve işyerlerini su basmasına karşı işyeri sahipleri, iş yerlerini farklı teknikler kullanarak korumaya çalıştı. Bazı esnaflar işyerlerinin kapılarına silikon çekerek sele karşı tedbir almaya çalıştı.

Bölgede etkili olması beklenen sağanak yağmur nedeniyle AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor.