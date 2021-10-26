Etkili Özgeçmiş Hazırlama Portfolyo Hazırlama ve Mülakat Teknikleri semineri düzenlendi

Bülent Ecevit Üniversitesi öğrenci topluluklarından Kalite Topluluğu tarafından Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde “Etkili Özgeçmiş Hazırlama Portfolyo Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” konulu seminer düzenlendi.

Kalite Topluluğu etkinliği çerçevesinde düzenlenen seminerde üniversite Mezunlarla İletişim Koordinatörü Esra Hacıoğlu konuşmacı olarak katıldı. Birçok fakülte ve bölümden katılan öğrencilere “Nasıl Etkili Bir Özgeçmiş Hazırlanır?”, “Özgeçmiş Hazırlanırken Dikkat edilmesi Gereken Hususlar”, “Güncel Mülakatlarda Nelerle Karşılaşabiliriz?” konularında bilgi verildi.

Öğrencilerin dikkatle dinlediği sunumda kariyerlerinin başlangıcı için son derece önemli olan özgeçmiş hazırlama ve mülakat tekniklerini anlatmanın yanı sıra Hacıoğlu, öğrencilerin üniversite döneminde kendilerini geliştirmek adına sertifikalı profesyonel eğitim ile donanım kazanmaları ve kendi uzmanlık alanları dışında da kendilerini geliştirmeleri konusunda bilgilendirdi.

Seminerin sonunda Hacıoğlu, akademik olarak başarılı olan topluluk üyesi öğrencilere yazarı olduğu “Ağabey Köksal Toptan” kitabını imzalayarak hediye etti. Seminer karşılıklı soru cevaplarla ve son olarak hatıra fotoğrafı çekilerek sona erdi.