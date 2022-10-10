Etle aynı değere sahip istiridye mantarı ilgi odağı oldu

Besin değeri olarak etle aynı değere sahip istiridye mantarı Zonguldak'ta tezgahlarda yerini aldı.

Zonguldak'ta istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı. Etle aynı değere sahip olan istiridye mantarı görünüşüyle de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Tezgahlarda kilosu 40-50 TL'den satılan istiridye mantarına vatandaşlar da ilgi gösterdi. Esnaf Hüseyin Akgöz, “İstiridye mantarı besin değeri olarak çok yüksek. Etle karşılaştırıldığında eşdeğerdir. Günümüz Türkiye'sinde çok yaygınlaştı. Az çıktığı için az geliyor tezgahlara. Çok lezzetli bir mantar. Şu anda kilosu 45-50 TL'ye satılıyor. Lezzet olarak diğer mantarlardan daha iyi. Tesis kurulan her yerde yetişiyor. Özellikle bu rutubetli ortamda yetişiyor” dedi.