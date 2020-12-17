eTwinning ödüllerini Tosun'un elinden aldılar

Törende 77 öğretmen ve 46 okulumuz ödül alırken, bu yıl eTwinning Türkiye Özel Ödüllerinde 10 bin 768 proje arasından Eba Kategorisi Türkiye 1. olan English Beyond Ability (EBA) projesinin ödül belgeleri, proje kurucusu eTwinning Zonguldak İl Koordinatörü ve Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı Bilsem İngilizce Öğretmeni Mehtap Öz ile proje ortağı İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Beçin Balcı ‘ya Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun tarafından verildi.

eTwinning projeleri kapsamında her geçen yıl başarısını arttıran Zonguldak; önceki yıla göre başarısını yüzde 300 arttırarak Türkiye ‘de 15.sırada yer aldı. Salgın döneminde Ve Zonguldak olarak anılan kent; Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un göreve başlamasıyla kurumsal sahiplenme, motivasyon, başarılı örnek çalışmaların ön plana çıkarılarak teşvik edilmesiyle eğitimdeki başarılarından söz ettirerek büyükşehirlerin arasından tek Zonguldak olarak yerini aldı.