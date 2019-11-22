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Ev hanımı eşinden ilham aldı, bilardo kursuna katıldı

Zonguldak’ta ev hanımı Nebiye Çakmak, eşinden ilham alarak, İstanbul’da düzenlenen Bilardo 2.

Zonguldak'ta ev hanımı Nebiye Çakmak, eşinden ilham alarak, İstanbul'da düzenlenen Bilardo 2. Kademe Antrenör yetiştirme eğitim kursuna katıldı.


Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından 11-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da Bilardo 2. Kademe Antrenör yetiştirme eğitim kursu başladı. Kursa farklı illerden 16'ya yakın antrenör katıldı. Zonguldak'tan ise bilardo salonu işletmeciliği yapan Musa Çakmak'ın eşi Nebiye Çakmak katıldı. Zonguldak'ta ilk kez bir kadının bilardo antrenör yetiştirme eğitim kursuna katılması kadınlara örnek oldu. Öte yandan Çakmak'ın eşi gibi iyi bir bilardocu olduğu ve eşinin destekleriyle kursu katıldığı öğrenildi. Ardından kursun sona ermesinin ardından kursiyerler antrenörlük belgesine sahip olacaklar.

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