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Evde düşen kadının imdadına paletli ambulans yetişti

Zonguldak’ta sabah saatlerinde evinde düşen yaşlı kadının imdadına paletli ambulans yetişti.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde evinde düşen yaşlı kadının imdadına paletli ambulans yetişti.


Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde yaşandı. Sabah erken saatlerde evinde düşen 75 yaşındaki G.C. isimli kadının ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine çıkış yapan paletli ambulans ekibi hastaya evde ilk müdahaleyi yaptı.


Evde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, sedyeye alındı. Yaşlı kadın kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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