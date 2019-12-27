“Evde, Okulda, Yaşamın Her Alanında Boğulma ve Kazalarda İlkyardım” eğitim programı gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kent Konseyi Sağlık ve Çevre Çalışma Grubu tarafından “Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen ve Acil Tıp Teknisyeni Koray Bayramoğlu tarafından verilen “Evde, Okulda, Yaşamın Her Alanında Boğulma ve Kazalarda İlkyardım” başlıklı bilgilendirme ve farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Seka Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programda Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, “Hatırlarsanız bundan yaklaşık 15 gün önce tüm Türkiye'yi yasa boğan iki acı olay gerçekleşti. Yedi yaşlarındaki iki çocuğumuz farklı şehirlerde aynı kaderi paylaştı. Şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçan küçük çocuklarımız boğularak hayatını kaybetti. Bu acı olayın iki boyutu var. Birincisi bu tür çikolataların okul çevrelerinden ve online alışveriş sitelerinden çok ucuza alınabiliyor olması. İkincisi de böyle bir olayda ilk yardımın bilinmemesi.

Bilindiği üzere ilk yardım; herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi müdahalesi sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Bu talihsiz olaydan sonra Kent Konseyi Sağlık ve Çevre Çalışma Grubumuz Sağlıklı Yaşam Etkinliklerimiz kapsamında “Evde, okulda ve yaşamın her alanında Boğulma ve Kazalarda İlk Yardım” konulu bir farkındalık eğitimi düzenledi. Tabii ki bu eğitim bir ilk yardımcı eğitimi değil. Bu bir farkındalık ve bilgilendirme eğitimi. Ben bu etkinlikte emeği geçen Sağlık ve Çevre Çalışma Grubu Başkanımız Dr.Settar Kosova ve çalışma grubu üyelerimize, eğitim araçlarını bize sağlayan Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne, bize destek sağlayan Belediye Başkanımıza, etkinliğimize katılım sağlayan siz değerli izleyicilerimize ve eğitimi verecek olan Acil Tıp Teknisyeni Koray Bayramoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim de Koray Bayramoğlu bebek, çocuk ve yetişkinlerde meydana gelebilecek boğulma ve kazalarda sağlık görevlileri gelinceye kadar yapılması gereken ilk yardım müdahalelerini uygulamalı bir şekilde ile anlattı.

İzleyicilerin ilgiyle izlediği eğitim soruların cevaplanmasıyla ve Koray Bayramoğlu'na teşekkür belgesinin verilmesiyle son buldu.