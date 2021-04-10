Eve gelen şebeke suları 5 gündür bulanık akıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde yağmurun yağmasıyla şebeke suları bulanık akmaya başladı. Temiz su kullanamadıklarını belirten vatandaşlar şikayetlerini sosyal medyadan dile getirdi.

Perşembe merkezinde 5 gündür şebeke sularının bulanık aktığını söyleyen vatandaşlar, pandemi sürecinde böyle bir şeyin olmaması gerektiğini belirterek şikayetlerini sosyal medya platformlarından dile getirdi. Yetkililere seslenen vatandaşlar açıklama istediklerini söyledi.

Yetkililer bir haftadır havanın yağmurlu olması ile açılan baraj kapaklarının su seviyesini yükselttiğini ve su depolarının ırmağa yakın olduğu için sorun yaşandığı açıklandı. Bugün itibari ile suların temiz aktığı belirtildi.