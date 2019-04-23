Eve gelmeyen eşini ağaçta asılı halde buldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi eşi tarafından fındık bahçesinde ağaçta asılı halde bulundu.

Olay, Çamcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam evine gelmeyen Nedim Ayhan'ın (60) eşi Fatma Ayhan kocasını bulmak için fındık bahçesine gitti. Bahçede eşini ağaçta asılı halde bulan Fatma Ayhan sinir krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Nedim Ayhan'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.