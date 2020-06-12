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Eve giren yılanı itfaiye çıkarttı

Zonguldak’ın Kozlu İlçesine bağlı Gücek Köyünde eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Gücek Köyünde eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre olay Kozlu İlçesine bağlı Gücek köyünde meydana geldi. Evin içerisine yılan girdi. Evde yaşayan vatandaşlar tarafından fark edilen yılan için itfaiye ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içerisinde arama yaparak yılanı saklandığı yerden buldu. Ardından bulunan yılan doğaya bırakıldı. Yılanın evden çıkarılmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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