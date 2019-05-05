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'Evim Gibisi Yok' projesi umut oldu

Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yürütülen ‘’Evim Gibisi Yok’’ projesi kimsesizlere umut, işsizlere ise iş kapısı oldu.

Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yürütülen ‘'Evim Gibisi Yok'' projesi kimsesizlere umut, işsizlere ise iş kapısı oldu.


Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2018 yılında başlatılan ''Evim Gibisi Yok'' sosyal sorumluluk projesi ile mağdur ve muhtaç durumda bulunan; yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizliği, kişisel temizliği ve sağlık hizmeti gerçekleştirilirken aynı zamanda iş arayan işsizlere iş, ev hanımlarına da gelir elde etme imkanı sunuldu.


Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleşen proje ile bugüne kadar yaklaşık 250 haneye hizmet sunulduğu öğrenildi.

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