Evinde ölü bulunan gurbetçi toprağa verildi: Torunu gözaltında

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evinde ölü bulunan 78 yaşındaki Ali Genç, köyünde toprağa verildi. Talihsiz adamın 21 yaşındaki torununun gözaltındaki sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Temenler köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan gurbetçi Ali Genç (78) geçen Pazartesi gecesi evinde ölü bulundu. Eve ulaşan ekipler yerde kanlar içerisinde yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi. Genç'in sert cisimle alnına darbe aldığı tespit edildi. Ekipler, olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler köyden bazı kişilerin ifadelerine başvururken, Genç'in torunu E.P. gözaltına alındı.

Yaşlı adamın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlığında toprağa verildi. Köy muhtarı Olcay Arslan, "Köyümüzde maalesef tatsız, üzücü bir olay oldu. Rahmetli Ali amca yatsı namazından çıkıp evine gittiği esnada kafasına darbe alarak öldürülmüş şekilde bulundu. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor faili bulmak için. Kendisi yalnız yaşıyordu. Almanya'dan dönüş yapmıştı. 8-10 yıldır burada yaşıyordu. Olaydan sonra torunu gözaltına aldılar. Evde o olduğu için. Olaydan sonra eve girdiği için. Şu an gözaltında torunu var. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.