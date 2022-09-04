İhlas Haber Ajansı

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Evinin balkonunda ölü bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.


Olay, gece saatlerinde ilçenin Nihat Kantarcı Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.B.Y. (30), gece saatlerinde balkonda bileklerini kesti. Ailesi şehir dışında olan gencin cansız bedeni, sabah akrabaları tarafından bulundu. Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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