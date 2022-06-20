Evinin balkonundan atlamıştı, son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta oturduğu apartmanın 5.katından balkondan atlayarak hayatına son veren Ferdi Yazıcı (41) göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay nasıl olmuştu;

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kent merkezinde esnaflık yaptığı öğrenilen Ferdi Yazıcı(41) oturduğu apartmanın 5.katından balkondan atlayarak beton zemine kendini bıraktı. Biranda kanlar içinde kalan Ferdi Yazıcı için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Ferdi Yazıcı isimli kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ferdi Yazıcı isimli kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhum Ferdi Yazıcı için bütün Acılık Hz. Ali Cami'inde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine sevenleri ve esnaflar katıldı. Yazıcı'nın cenazesi öğlen namazını müteakip Acılık Hz. Ali Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlığa toprağa verildi.