İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinin çatısı çöken 3 kişi jandarma ekiplerince ilçeye getirildi

Zonguldak’ta aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle evlerinin çatısı çöken 3 vatandaş jandarma ekiplerince ilçe merkezine getirildi.

Zonguldak'ta aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle evlerinin çatısı çöken 3 vatandaş jandarma ekiplerince ilçe merkezine getirildi.



Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Kozlu ilçesi Kozluköyü İhsaniye Mahallesi'nde bulunan müstakil evin üç gündür devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle çatısı çöktü. İhbarın alınması üzerine jandarma ekipleri tarafından yağış sebebiyle yolu kapalı olan bölgede bulunan eve yaya olarak ulaşıldı. Üç vatandaş, bulundukları bölgeden alınarak Kozlu ilçe merkezine getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.