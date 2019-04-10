Evlerinde diş taramaları yapılıyor

Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu yapmış olduğu açıklamasında; “Müdürlüğümüz Evde Sağlık Hizmetleri olarak İlimiz Hastanelerinde Zonguldak Merkez'de ve Ereğli'de olmak üzere 2 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Birimimizle Ağız Diş Sağlığı Hizmeti vermekteyiz. Evde Sağlık Hizmetleri olarak yürüttüğümüz Eylem Planımız için belirlediğimiz maddelerden bir tanesi de “Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastalarımıza Ağız Diş Taraması” yapılmasıdır. Evde Sağlık Hizmeti verdiğimiz hastaların tamamının Ağız Diş Sağlığı Hizmetinden yararlanabilmesi adına Müdürlüğümüzde görevli Diş Hekimi Berna Özgüngör ve Ebe Rukiye Güngör'ün sorumluluğunda Çaycuma, Devrek, Alaplı ve Gökçebey ilçelerinde 2019 yılı başından itibariyle Ağız Diş Sağlığı Tarama programı başlatılmıştır. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi olarak tarama programından faydalanmak isteyen hastalarımız belirlenerek bir plan doğrultusunda tarama programı yürütülmektedir. Zonguldak Merkez ve Ereğli'de de daha önce Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti talebi olmayan hastalar için aynı şekilde hasta/hasta yakını talebi doğrultusunda Evde Sağlık birimleri tarafından tarama programına katkı sunulmaktadır. Yapılan hasta muayeneleri sonucunda Diş Hekimi Berna Özgüngör tarafından tedavi gerekliliği tespit edilen hastalar hakkında evde sağlık birimlerine bilgi verilerek tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi için Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerine nakil planlaması yapılmaktadır. Ocak ayından bu yana 884 evde sağlık hastası telefon ile aranmış, Ağız Diş Sağlığı ile ilgili şikâyetleri sorgulanmış, muayene ihtiyacı ve talebi olan hastalar belirlenerek tarama programına dâhil edilmiştir. 198 evde sağlık hastasının ağız diş muayenesi gerçekleştirilerek bunlardan 27 evde sağlık hastasının ağız diş tedavisi gerekliliği tespit edilerek ağız diş sağlığı polikliniğine nakilleri planlanmıştır. Ağız Diş Tarama programımız ihtiyacı ve talebi olan hastalarımızın tamamı bitene kadar devam edecektir" dedi.