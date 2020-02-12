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Evlerini su basan 5 kişilik aile yardım bekliyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde dere sularının yükselmesi nedeniyle taşkın meydana geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde dere sularının yükselmesi nedeniyle taşkın meydana geldi. Evini su basan 5 kişilik Günesen Ailesi ise eşyalarının kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle yardım bekliyor.


Edinilen bilgiye göre olay Nebioğlu beldesinde yaşandı. Karaevli Giriş Mahallesi'nde bulunan bir derenin taşması sonucu sular köprüyü aştı. 5 kişilik Günesen Ailesi de taşan sulardan etkilendi.


03.00 sıralarında evlerini su basan aile şok yaşadı. Uyudukları sırada suların içinde kalan aile durumu belediyeye ve jandarmaya haber verdi. Eşyalarının büyük çoğunluğu kullanılamaz hale gelen Günesen Ailesi, mağdur olduklarını belirterek yardım istedi.


Sabahattin Günesen, "Saat 03.00 sıralarında evimizi su bastı. Sabah oldu halen evin içinde eşyalarımız sular altında kaldı. Hayvanlarımız da etkilendi. Yiyecekleri etkilendi. Büyük bir hasara, zarara uğradık" diye konuştu.

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