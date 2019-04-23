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Fabrikada göçük, 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Filyos Beldesi’nde bulunan Filyos Ateş Tuğla Fabrikası’nda bir işçi toprak altında kaldı.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Filyos Beldesi'nde bulunan Filyos Ateş Tuğla Fabrikası'nda bir işçi toprak altında kaldı.


Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Filyos Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada işçi olarak çalışan Şerif Alan, çalıştığı sırada toprak kayması sonucu toprak altında kaldı. Ekip arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay AFAD, Jandarma ve 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İşçiler ve ekipler tarafından toprak altından çıkartılan işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.


Olayı duyan Şerif Alan'ın yakınları fabrikaya önüne geldi. Acı haberi alan işçinin yakınları fenalık geçirerek göz yaşı döktü.

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