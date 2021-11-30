Facia kıl payı atlatıldı

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Zonguldak’ta etkili olan rüzgar nedeniyle Gazipaşa Caddesinde bulunan bir telefon dükkanının tabelası düştü.

Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle Gazipaşa Caddesinde bulunan bir telefon dükkanının tabelası düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.


Olay, Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir telefon mağazasının tabelası, şiddetli rüzgar nedeniyle yere düştü. Sesi duyan esnaf caddeye koşarken, mağaza önünden geçen vatandaşlar korkuya kapıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, tabela kısa sürede yerine monte edildi.

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