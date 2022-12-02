Faciaya ramak kala, otomobille duvarda askıda kaldılar

Zonguldak'ta bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp 5 metre yükseklikteki duvardan aşağıya askıda kalarak durabildi. Facia ucuz atlatılırken araçta bulunan sürücü ve kız kardeşi kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Uğur, idaresindeki 37 KB 431 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan otomobil çarpmanın etkisiyle bariyerleri de kırarak istinat duvarından aşağıya uçtu. Yolun altında bulunan bir kulübenin tavanına çarparak durabilen otomobil askıda kaldı. Kazanın şokunu atlatır atlatmaz araçtan inen sürücü Murat Uğur ve yanındaki kız kardeşi durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolun güvenliğini alarak ulaşımı kontrollü sağladı. Yaşadıklarını anlatan Uğur, "Yoldan kaydı. Aracın hakimiyetini kaçırdım. Savurdu attı. Bariyerler yavaşlattı. Kulübe olmasaydı aşağıya kadar inecektik. Kız kardeşim vardı arabada" diye konuştu.

Askıda kalan araç çelik halatla beton bariyerlere bağlandı. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. Sürücü Murat Uğur bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı.