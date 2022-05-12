Fanatik çeşme bordo-mavi renklere boyandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi sakinleri, Merkez Caddesi'nde bulunan çeşmeyi 2021-2022 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un renklerine boyadı.

Kdz. Ereğli ilçesinde her sene şampiyon olan takımın renklerine boyanan fanatik çeşme bu sene de borda-maviye büründü. Balı Mahallesi'nde ikamet eden gençler geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın renklerine boyadıkları çeşmeyi bu yıl da Trabzonspor'un renklerine boyadı. Mahalle sakinlerinden erkek kuaförü Trabzonspor taraftarı Engin Eryiğit çeşmenin tüm boya malzemelerini kendi aralarında topladıkları parayla aldıklarını ve boyama işlemini de kendileri yaptıklarını söyledi. Çeşmenin bir gün bordo-mavi renklere boyanacağının hayalini hep kurduğunu belirten Eryiğit, "Hayallerimiz bu sene gerçek oldu. Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından mahallemizdeki fanatik çeşmeyi bordo mavi renklere boyamaktan çok mutlu oldum. 38 yıl aradan sonra bizlere şampiyonluğu yaşatan Trabzonspor yönetimini teknik heyet ve futbolcular olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dileğim tabiki Trabzonspor'un önümüzdeki sezonlarda da şampiyon olup Avrupa'da başarılar yakalaması" dedi.

Eryiğit çeşmenin boyanmasında emeği geçen, Öner Savaş, Önder Savaş , Selami Tezcan , Mustafa Fidan, Ersin Yalçınkaya'ya teşekkür etti.