Farkındalık Sergisi ”Fark” oluşturdu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfı öğrencileri tarafından “Farkındalık Sergisi” düzenlendi.

Alaplı ilçesinde, 12 Haziran 2019 Çarşamba, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “Farkındalık” isimli serginin açılışına veliler, öğrenciler, idareciler ve öğretmenler katıldı.

Öğrenciler tarafından yapılan, kesme, boyama, kaslarını geliştirici aktivitelerle birlikte el işleri, atölyelerde yapılan boyama, ahşap işleri üzerine yapılan çalışmaların sergilendiği faaliyetle ilgili bilgiler veren Sınıf Öğretmeni Selma Dere; “Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ile sene içerisinde arkadaşlarımızla birlikte planladığımız çalışmaları sergilemek amacıyla, böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız, onların mutluluğunu sizlerle buluşturmak, velilerini gururlandırmak, onların desteklendiğinde neler başarılabileceğini sizlere göstermekti. Amacımıza ulaştık. Bu konuda bizler yalnız değildik. Endüstri Meslek Lisesi olarak burada çalışmak bizim için avantajdı. Sergilenen bu çalışmalar hem emek hem de ekip işidir. Bunu yapmaktan çok mutluluk duyduk. Bu faaliyete vesile olan, bizi destekleyen, her daim yalnız bırakmayan okul idarecimiz İsmail Şen'e, Müdür Yardımcımız Oğuzhan Duysak'a, hocalarımız, Nurdan Yıldırım, Sedanur Duman, Selma Arslan, Salim Güzel, Büşra Onur, Asiye Sevimli ve eski müdürümüz Burhan Koyu ile Şeref ve Fazıl hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, Beden Eğitimi öğretmeni Salim hocamızın eşliğinde, öğrencilerimiz, Zonguldak'ta 100 ve 200 metre koşu müsabakalarına katıldı ve derece elde ettik. Bu derecelerle birlikte ilimizi temsilen Mersin'e müsabakaya gidildi. Orada da güzel bir şekilde okulumuz ve ilimiz temsil edilerek, başarıyla sonuçlandırıldı” dedi.