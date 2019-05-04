Fas'ta yaşayan çift doğum için ilk tanıştıkları Zonguldak'ı tercih etti

Zonguldak'ta üç yıl önce tanışan Faslı Leyla ile Zahit evlendikten sonra doğum için yine Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesini tercih etti.

Zonguldak'a yaklaşık üç yıl önce farklı firmalardan çevirmen olarak gelen Zahit (31) ile Sabrina Leyla Lahlali (26) birbirlerine aşık olup evlenme kararı aldı. Ülkelerine dönen ve burada yaşamaya başlayan Leyla Lahlali hamile kalınca 9 ayın sonunda doğum için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesini tercih etti. Önceki gün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Cavidan Özalp, ebeler Nagihan Kabasakal ve Nadihan Özdemir tarafından önceki gün Aylin Leyla adını verdiği 3 kilo 500 gram bir kız çocuğu dünyaya getiren anne Sabrina Leyla Lahlali, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Normal doğumu tercih eden Sabrina Leyla Lahlali güvenilir olduğu için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesini tercih ettiğini söyledi. İlk defa anne olan Lahlali, “Ben buraya Fas'tan geldim. Eşimle beraber 3 yıl önce Zonguldak'ta evlendik. Bu benim ilk bebeğim. Burada doğum yaptığım için çok mutluyum. Hastane ve doktorumuz çok iyiydi, o yüzden buraya geldim. Doğum da çok şükür iyi geçti” dedi.

Doğumu gerçekleştiren Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Cavidan Özalp ise Sabrina Leyla ve Zahit Lahlali çiftine doğum için hastanelerini tercih ettikleri için teşekkür etti. Sabrina Leyla Lahlali'nin kolay doğum gibi görülen sezaryen yerine normal doğumu tercih ederek örnek bir davranış sergilediğini anlatan Dr. Özalp “Her şeyden önce Sabrina'ya hastanemizde doğum yaptığı için çok teşekkür ederiz. Özellikle normal doğumu tercih ettik ve hastamız da bize bu konuda yardımcı oldu. 41 haftalıktı ve bebeğimiz 3,5 kilo doğdu. Herhangi bir sağlık problemimiz yok. Çiftimiz Fas'ta yaşıyorlar. Burada tanışıp evlenmişler. Doğumlarını da Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapmayı tercih ettiler. Kendilerine Aylin bebekle birlikte mutluluklar dileriz” diye konuştu.

Dr. Özalp daha önce Venezuela'dan, bugün Fas'tan bir kişin doğumunu gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki günlerde ise Endonezya'dan bir kişinin doğumunu gerçekleştireceklerini belirtti.

Faslı çifte hastanede Sabrina Leyla'nın annesi Leyla Mekhzoum ile kız kardeşi Lina Lahlali de refakat etti.