Fatih Karakaş'ın ölümüne sebep olan 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 25 yaşındaki sürücü, yolun karanlık olduğunu ve son anda yolda duran araçları gördüğünü söyledi.

Kaza, saat 04.50 sularında Erdem Yuva girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı şehir kavşağına giden E.Ö.'nün kullandığı 67 SH 0941 plakalı hafif ticari kamyonet yolda kayarak durdu. Bu sırada arkasından gelen 34 GH 0266 plakalı otomobil sürücüsü R.Y., duran aracı fark ederek son anda otomobilini durdurdu. Otomobilinden inen R.Y. ile birlikte yolculuk eden Fatih Karakaş ve A.K. önde duran aracın yanına gittiği sırada arkadan gelen M.A. yönetimindeki 34 FY 3785 plakalı otomobil, Fatih Karakaş, A.K. ve indikleri otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kazada Fatih Karakaş, A.K., R.Y. ve M.A. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Fatih Karakaş, A.K. ile R.Y. ve M.A., Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Fatih Karakaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan M.A., E.Ö. ve R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 34 FY 3785 plakalı otomobil sürücüsü M.A. (25), 67 SH 0941 plakalı otomobil sürücü E.Ö. (20) ile 34 GH 0266 plakalı otomobil sürücüsü R.Y. (28), 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma' suçundan tutuklandı. 25 yaşındaki sürücü M.A, mahkemede yolun karanlık olduğunu ve son anda yolda duran araçları gördüğünü söyledi.