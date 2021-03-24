İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fazla ilaçlardan hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 41 yaşındaki adam aldığı fazla ilaçlardan zehirlenerek hastanelik oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 41 yaşındaki adam aldığı fazla ilaçlardan zehirlenerek hastanelik oldu.


Olay; saat 12:40 sularında ilçeye bağlı Uzunmehmet Mahallesi Okkalı Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre T. E. (41) aldığı fazla ilaçlardan zehirlendi. T. E.'nin fenalaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri T. E.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.