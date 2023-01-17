Feci kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Müftü Mahallesi Erdemir Caddesinde üzerinde meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. çarşı istikametinden İstanbul yol ayrımı istikametine seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 67 FA 643 plakalı otomobil ile tali yola dönmek isteyen Y.Ö. idaresindeki 67 LM 234 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile 2 otomobil savrulurken 67 FA 643 plakalı otomobil durakta bekleyen 2 kişiye çarptı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.