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Fenalaşan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti

Zonguldak’ta epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadın Valilik binasında fenalaşınca sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadın Valilik binasında fenalaşınca sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Zonguldak Valiliğinde epilepsi hastası olduğu öğrenilen ismi öğrenilemeyen kadın bir anda baygınlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine valiliğe gelen 112 sağlık ekipleri fenalık geçiren kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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