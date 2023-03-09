İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenalaşarak yere yığılan kadın hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kadın yol kenarında fenalaşması üzerine yere yığıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın yol kenarında fenalaşması üzerine yere yığıldı.


Olay öğle saatlerinde Müftü Mahallesi İsmail Sidal Sokak üzerinde bulunan bir AVM'nin yanında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın kaldırımda bir anda fenalaşması sonucu yere düştü. Olayı gören vatandaşlar kadının hemen yardımına koşup durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.