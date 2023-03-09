Fenalaşarak yere yığılan kadın hastanelik oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın yol kenarında fenalaşması üzerine yere yığıldı.

Olay öğle saatlerinde Müftü Mahallesi İsmail Sidal Sokak üzerinde bulunan bir AVM'nin yanında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın kaldırımda bir anda fenalaşması sonucu yere düştü. Olayı gören vatandaşlar kadının hemen yardımına koşup durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırdı.