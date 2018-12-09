Fener sentetik sahası ışıklandırıldı

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Hakan Yüksel'in girişimleri sonucunda Fener yeni sentetik sahaya sporcuların akşam saatlerinde antrenmanlarını yapabilmeleri için ışıklandırma yapılması kararlaştırıldı.

Hafta sonu Fener sentetik sahasına gelen ekipler, ışıklandırma çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında sahanın köşelerine led ışıklar takılıyor. Işıklandırmanın tamamlanmasıyla birlikte sporcular akşam saatlerinde antrenman yapabilecek.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Hakan Yüksel , amatör futbolun rahatlayacağını söyleyerek, ‘'Zonguldak'ta amatör futbolda sıkıntılar yaşanıyor. Bizlerde bu sıkıntıları bir nebze hafifletmek amacıyla kışında havaların kararması nedeniyle antrenmanların çözülmesi konusunda ışıklandırma çalışması yaptık. Aşağıda saha da yapılacak çalışmalarla birlikte her iki saha da antrenmanlar yapılabilecek. İnşallah akşam maçları oynanması için o düzeyde ayarlamaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.