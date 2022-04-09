Feshane şenlikleri başladı

Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camisi'nde ilk kez Feshane şenlikleri yapıldı.

Zonguldak Belediyesi'ne bağlı Sosyal İşler ve Kültür Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzun Sehmet Camisi'nin bahçesinde Feshane şenlikleri yapıldı. Şenlikler doğrultusunda Hacıvat ve Karagöz, Aşık ile Maşuk ve semazen gösterileri sahne aldı. Diğer yandan çocuklara macun ikramında bunuldu.

Her hafta Ramazan boyunca Cuma ve Cumartesi akşamları iftardan sonra programlar devam edecek. Diğer yandan vatandaşlar ve çocuklarda şenliklere yoğun ilgi göstererek, gösterileri büyük heyecanla izledi.