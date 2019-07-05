FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adli kontrolle serbest

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Zonguldak merkezli operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen 8 şüpheliyi yakalamak için Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü kadın 8 şüpheli Zonguldak Adliyesine sevk edildi. 'Etkin pişmanlık'tan yararlanan 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.