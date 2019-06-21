FETÖ'dan gözaltına alınan öğretmen, polis ve doktorlar adliyeye sevk edildi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan operasyon kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 3 gün önce Zonguldak merkezli İstanbul, Konya, Karaman, Ankara ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilen polis, öğretmen, doktor, kurum çalışanları, araştırma görevlileri ve özel sektör çalışanlarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alınarak Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirilmişlerdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.