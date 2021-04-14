FETÖ'den yargılanan eski asayiş şube müdürüne 7 yıl 6 ay hapis

Zonguldak'ta Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklanan Savaş T., SEGBİS ile katıldığı karar duruşmasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan ve 2016 yılında Aydın'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Savaş T. için karar açıklandı. Kaldığı ceza evinden Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Savaş T.'nin üzerine atılı suç sebebiyle mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Önceki savunmasını tekrar ettiğini söyleyen sanık, "Kayınpederim ameliyat oldu. Onlara biz bakıyoruz. Tutukluluk halim bunları yapmama mani olmaktadır. Babam 2011 yılında vefat etti. Annemin rahatsızlıkları var. Kayınvalidem şeker hastası. Çocuklarım var. Eşim de onlarla tek başına mücadele veriyor. Beraatimi ya da adli kontrolle tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanığın By-Lock sistemine girdiği iddialarla ilgili savunma veren avukatı ise sisteme giriş yaptığı iddia edilen telefon ile sanığın kullandığı cihazın işletim sistemlerinin farklı olduğunu iddia etti. Müvekkilinin üzerine atılı suçları kabul etmediğini ifade eden sanık avukatı; beraat, adli kontrol yada maddi güvenceyle tahliye talep etti.

Son sözü sorulan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğinin sabit olduğu ve çalıştığı kurumun milli güvenlik açısından önemine dikkat çekilerek 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Suç vasfının katalog suçlardan olması sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.