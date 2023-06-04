Filyos Ateşspor şampiyonluğu taraftar ile beraber yaşadı

Amatör şampiyonluk mücadelesinde kıyasıya mücadele veren Ateşspor, bine yakın seyirci önünde şampiyonluğunu ilan etti.

7 takımın yer aldığı Çaycuma Grubu'nda, genç antrenör Taner Çalova yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Filyos Ateşspor, 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Eksik kadrosuyla başladığı ligin ilk haftasında Hacılarspor'a 4-1 mağlup olan fakat sonrasında yaptığı takviyelerle bambaşka bir takım kimliğine bürünen Filyos Ateşspor, Filyos sentetik sahasında karşılaştığı Çaycumagücü mağlup ederek şampiyonluğa adını yazdırdı.

Filyos Ateşspor takım antrenör Taner Çalova, “Biz çok mutluyuz burada futbol zevki yaşatıyoruz aşırı futbola aşık bir seyirci var bugün bin kisiye yakın bir seyirci ile şampiyonluğu elde ettik çok mutluyuz” dedi.