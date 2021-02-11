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Filyos Havzası Yerleşimleri İçme Suyu Projesi toplantısı yapıldı

Zonguldak Valiliği, Filyos Havzası’nda bulunan ilçelere İçme Suyu Birliği kurulmasına karar verdi.

Zonguldak Valiliği, Filyos Havzası'nda bulunan ilçelere İçme Suyu Birliği kurulmasına karar verdi.


Fİlyos Havzası yerleşimleri içme suyu projesi toplantısı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleşti. Filyos Havzasında bulundan Filyos Vadisi projesinin hayata geçirilmesi ile bölgenin stratejik öneminin ve sanayi yapılaşmaların artmasından dolayı nüfus artışını beraberinde getirmesinden dolayı Çaycuma, Devrek ve Gökçebey'de içme suyu birliği kurulması kararı alındı. Vali Tutulmaz'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Devrek ve Gökçebey Kaymakamları, DSİ 23. Bölge Müdürü, Zonguldak İl Özel İdaresi, Çaycuma-Devrek-Gökçebey-Saltukova-Filyos-Nebioğlu-Karapınar-Perşembe ve Bakacakkadı Belediye Başkanları katıldı. Gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda Filyos Havzası yerleşimleri için İçme Suyu Birliği kurulmasına karar verildi.

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