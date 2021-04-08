Filyos Irmağında bulunan cesedin faili tutuklandı

Zonguldak'ta 3 ay önce Çaycuma Irmağında elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan ve Arif B.'ye ait olduğu tespit edilen şahsın faili olarak değerlendirilen şahıs tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde yaklaşık 3 önce Çaycuma köprüsü yakınında dere içerisinde elleri ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin Arif B.(69) olduğu tespit edildi. Yaşanan olayla ilgili Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde Asayiş Şube ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada olayın faili olarak tespit edilen K.A. ekipler tarafından yakalandı. Asayiş Şube ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın faili olarak değerlendirilen şahıs gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Olayı kendisinin işlemediğini öne sürdü. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.