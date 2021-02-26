Filyos Liman altyapısı yüzde 99.5'e ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu. Limanın alt yapı gerçekleşme oranının yüzde 99.5'a ulaştığı müjdesini veren Bakan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak “dev bir lojistik merkez” projesidir" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, helikopter ile İstanbul'dan Zonguldak'a hareket etti. Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, brifing aldı. Türkiye'yi kara, hava, demir ve deniz yollarıyla, haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Mavi Vatanımızda güçlenen hakimiyetimizin bir nişanesi olan Filyos Limanı da ülkemizin gurur projelerinden biri. Bugün, Sultan 2.Abdülhamit Han döneminde hazırlanan ‘Anadolu'da Genel Üretim Raporu'nda dahi yer alan, 150 yıllık hayalimiz Filyos Limanı yapım çalışmalarını yerinde incelemek için bir araya geldik. Bu projeyi de hayata geçirmek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip oldu. Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak “dev bir lojistik merkez” projesidir. Bilindiği üzere Zonguldak, tarihin en eski çağlarından beri önemli bir ticaret merkezi ve liman kentidir. Taş kömürü çıkarılan maden ocakları ve önemli sanayi kuruluşumuz ERDEMİR ile de ülkemiz için her daim vazgeçilmez bir merkez olmuştur. Tamamlandığında Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı olacak olan Filyos Limanı, bu noktada Zonguldak'ı hak ettiği yere taşıyacak ve bölgesel deniz ticaretinin merkezi yapacak. Filyos Limanı hizmete girdiğinde, yıllık 25 milyon ton konteynır elleçleme kapasitesi ile büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak. Sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek. Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak, tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den; Rusya'ya, Balkanlara hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak. Aynı zamanda Marmara Limanları ve Boğazların yükünü hafifletecek. Hatta artan gemi trafiği nedeniyle Boğazların karşı karşıya kaldığı tehdidi azaltacak" diye konuştu.

"Aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı kapasitesine ilişkin teknik bilgileri de aktardı. Liman alt yapı gerçekleşme oranının yüzde 99.5'a ulaştığı müjdesini vererek şöyle dedi:

"Şu an itibariyle proje genelinde altyapı gerçekleşme oranı yüzde 99.5'e ulaşan limanımız, 14 metre derinliğindeki rıhtım ile 70 bin detveyt tonluk Genel Kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk Konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtım ile 180 bin detveyt tonluk Kuru Yük gemileri ile 14 bin TEU'luk Konteyner gemilerine hizmet verecektir. Aynı anda, farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecektir. Filyos Limanı bir önemli misyonu daha üstlenecek. Bizleri milletçe sevince boğan doğalgaz keşfinden sonra, TPAO'nun Filyos Limanı ve geri sahasından yararlanması için limanımıza tahsis edilen alan da genişlemiştir. Doğalgaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacak. Filyos Limanı hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük bir katkı verecektir. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı yollarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı projesi ile 12 km demiryolu ve 4,5 km karayolu inşa edeceğiz. Yine bu kapsamda buradan ayrıldıktan sonra çalışmalarını incelemeye geçeceğimiz Mithatpaşa Tünelleri de bölge ulaşımının rahatlaması ve gelişmesi açısından çok önemli bir projedir. Hem Filyos Limanı hem de Mithatpaşa Tünelleri Zonguldak'a vurulan iki mühür misali bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle, Milli Bağımsızlık ve Milli Ekonomi ekseninde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütünsel kalkınmamızı tesis etmek, ülkemizi lojistik bir süper güç yapmak amacıyla projelerimizi birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Bütün bu işler yarını bugünden kuran bir devlet aklının eseridir. Son 30 yılda başta Avrupa olmak üzere deniz aşırı ülkelerde bulunan zenginlik merkezlerinin yavaş yavaş doğuya hareket ettiği görülmektedir."

"Yeni dönem Avrupa-Asya-Afrika üçgeninin yükselişine sahne olacak"

Bakan Adil Karaismailoğlu, Anadolu coğrafyasının içinde bulunduğu Avrupa-Asya-Afrika üçgeninin yükselişine sahne olacak yeni dönemde Türkiye'nin önemine vurgu yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Yeni dönem, Anadolu coğrafyasının da içinde bulunduğu Avrupa-Asya-Afrika üçgeninin yükselişine sahne olacaktır. Bu bölgenin tam kalbinde yer alan ülkemizi en kısa sürede bu bölgenin ticaretinde hakimiyet kuracağı bir uluslararası koridora dönüştürüyoruz. Bu strateji doğrultusunda, Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. 26 Havalimanı sayısını 56'ya yükselttik. Marmaray, Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Ankara-Niğde, İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara Otoyolları, Yüksek Hızlı Tren hattı projelerini tamamladık. Ve yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, Aydın-Denizli Otoyolu gibi dev yatırımlarımız da hedeflerimizde ne kadar ciddi olduğumuzun en güzel örnekleri. Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattı ile de Çin'den Avrupa'ya hareket eden transit yükü ülkemiz üzerine çekmeyi başardık. Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattık. Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdük. Bu hattı kullanarak Çin ve Rusya'ya birbiri ardına blok ihracat trenleri gönderiyoruz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek hedefi doğrultusunda kararlı adımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.