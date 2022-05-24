‘Filyos Vadisi Projesi'nde Kadın İstihdamı' konuşuldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından ‘Filyos Vadisi Projesi'nde Kadın İstihdamı' konulu bir konferans gerçekleştirildi. Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda Öğr. Gör. Kayhan Kafalı danışmanlığında Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından koordine edilen konferansta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Öğr. Üyesi, Zonguldak Kent Konseyi Başkan V. ve Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ile Devrek Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümünden aynı zamandan üniversitede Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Seda Tapdık konuşmacı olarak yer aldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı akademik personel ve öğrencilerin katılım sağladığı konferansta Öğr. Gör . Tapdık, kadının toplumsal ve ekonomik hayattaki önemi, iş bölümü ve iş hayatında kadının yerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Filyos Vadisi Projesinin hayata geçmesi ile ortaya çıkacak insan kaynağı ve kadın istihdamına ilişkin öngörülerini katılımcılarla paylaşan Tapdık, kadın istihdamının artırılması ve pozitif ayrımcılığın önüne geçilmesi konusunda da önerilerde bulundu. Sözlerine Filyos Vadisi Projesinin içeriği, projeden beklentilerin neler olduğu ve yansımalarının neler olacağına ilişkin açıklamalar ile başlayan Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Kesikoğlu, mega projenin küresel pazardaki önemi, bölgesel ve ülkemiz açısından kazanımları, muhtemel iş gücü ihtiyacına ilişkin ayrıntıları anlattı.

Mega proje Filyos Vadisi Projesinin gelecek süreçteki kadın istihdamı, boyutları ve etkilerinin ele alındığı konferans, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.