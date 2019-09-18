İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Finale kalan ekip Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti

Teknofest insanlık yararına teknolojiler konusunda finale kalan TSO Fen Lisesi öğrencileri Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü’nü ziyaret etti.

Teknofest insanlık yararına teknolojiler konusunda finale kalan TSO Fen Lisesi öğrencileri Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti.


Çaycuma ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fen lisesi 10'ncu sınıf öğrencileri Emre Güner ve Melih Akman, danışman öğretmenleri Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Zeynep Sağlam ile birlikte, TEKNOFEST insanlık yararına teknolojiler yarışmasına başvurdular. Ön elemeyi gecen proje için kritik tasarım raporu yazan öğrenciler, bu aşamayı da geçerek finalist olarak sergiye davet edildiler.


Yaptıkları proje ile tekerlekli sandalyelerin yardımsız merdiven çıkmasını tasarlayan öğrenciler, merdiven çıkan tekerlekli sandalyeler bulunduğunu ancak çok pahalı olduğunu, kendilerinin geliştirdikleri sistemde ise az maliyetle merdiven çıkmasını sağladıklarını belirttiler. Tasarımı yapan öğrenciler, metal aksamı yapmak için Çaycuma Meslek Lisesi Makine Bölümü Öğretmenleri Timuçin Yıldırım ve Ceyhun Sefercik'ten yardım aldıklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.