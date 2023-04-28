Fındık fiyatları yerinde sayıyor

Zonguldak'da serbest piyasada yaklaşık iki aydır 54-56 TL'ye sabitlenen fındık fiyatlarının ardından üreticiler 2023 yılından istikrarlı bir fiyat bekliyor.

Batı Karadeniz'in önemli fındık üretim alanlarından bir olan Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde serbest piyasada oluşan fındık fiyatları yaklaşık iki aydan bu yana 56 TL'ye sabitlenirken üreticiler 2023 yılında bu fiyatların 80 TL seviye üstüne çıkmasını istiyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan ve 2022 yılında üreticinin beklediği fiyatların oluşmadığını ifade eden Alaplı Ziraat Oda Başkanı Şeref Türkoğlu, “2022 yılında rekoltenin düşük olması, iç ve dış piyasada ihracatı karşılamayacak durumdaydı. Ama her nedense fiyatlar 59 TL'yi gördükten sonra, TMO piyasaya fındık sürmesiyle fiyatlar 53 seviyelerinde uzun zamandır bekledi. Üreticiler 2022 yılında bu fiyatları asla beklemiyordu. Ama üreticilerimiz ihtiyacı kadar pazara fındık indirmeye gayret etti ve direnç gösterdi. Hala üreticimizin elinde istediği fiyata satmak için beklettiği fındık var, üretici umudunu kaybetmedi ve bu umudunu 2023 yılına taşıdı” dedi.

“2023 dılında 80 TL seviyelerinde bir fiyat istiyoruz”

2023 yılında üreticilerin istikrarlı bir fiyat beklediğini, oluşacak istikrarlı fiyatlarında gelecek sezondaki fındığın verim ve kalitesine olumlu yansıyabileceğini aktaran Ziraat Oda Başkanı Şeref Türkoğlu, “Fındıkta bir maliyeti var. Rekolte sebebi ile 55 TL gibi bir maliyet tahmin ediliyor. Bu maliyetin karşısında bir fiyatın oluşması bekleniyor. En az 70-80 TL bandından bir fiyatın oluşması kamuoyunu rahatlatacaktır. Biz afaki bir fiyat istemiyoruz. Bizim istediğimiz 70-80 TL seviyesinde bir fiyat istikrarının oluşmasıdır. Bu durum gerçekleşirse gelecek sezonlarda kaliteli ve verimli fındığın üretimi artacaktır” şeklinde konuştu.

Alaplı'da 27 Nisan Perşembe günü serbest piyasada 50 randıman levant kalite kabuklu fındık 56 TL'den işlem görüyor.