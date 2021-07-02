Fındık hasadında çocuk işçiliğinin kaldırılması hedefleniyor

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

“Harekete geçelim-Çocuk işçiliğine son verelim” proje ekibinin Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaretinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Turan Türk, Kıdemli Proje Koordinatörü Emre Yılmaztürk, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gürkan, Zonguldak Çalışma İş Kurumu İl Müdürü Vekili Hakkı Alkan ve Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yöneticisi Ömer Dede hazır bulundu.

Heyet, Kaymakam Çorumluoğlu'na mevsimlik tarım fındık hasadında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için kamu-özel sektör ortaklığı modeli konusunda bilgilendirmede bulundu.

Görüşmede, Zonguldak'ın da programın uygulanacağı iller arasında bulunduğu belirtildi ve projenin üç temel bileşenleri olan; “kapasite geliştirme, doğrudan müdahale ve farkındalık artırma” konularında işbirliği yapılmasının önemine dikkat çekilerek, fındık hasadında çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için iş birliği halinde mücadele edilmesi kararı alındı.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, önemli bir sosyal konuyu gündeme getiren proje heyetine teşekkür ederek, kaymakamlık bölgesinde konuya hassasiyet gösterileceğini vurguladı. Çorumluoğlu ayrıca, fındık hasadında çocuk işçiliğinin kaldırılması ve söz konusu çocukların devlet eli ile eğitime yönlendirilmesi için tüm çabanın gösterileceğini ifade etti.

İlgili ilçe yöneticilerinin de katıldığı ziyaret, projenin yürütülmesi sürecinde karşılıklı başarı dileklerinin iletilmesi ile son buldu.