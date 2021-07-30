Fındık hasat tarihleri açıklandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamlığı, fındık hasadı tarihlerini açıkladı.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından olan fındık için hasat zamanı yaklaşırken, fındık sahipleri de son hazırlıkları yapıyor. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisinde bulunan fındık alanlarında yapılan incelemeler sonucunda hasat tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. Kdz. Ereğli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Günaydın'ın imzasıyla yayınlanan bildiride, yüksekliği 250 metreden aşağı olan tarlalarda fındık hasadı tarihi 10-17 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Yüksekliği 250-500 metre arası tarlalarda 17-24 Ağustos, 500-750 metre arası ve üzeri tarlalarda ise 24-31 Ağustos 2021'de hasat yapılacak.